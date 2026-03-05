Эдгарс Ринкевичс позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 марта Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Во время телефонного разговора Президент Латвии заявил, что решительно осуждает атаку со стороны Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эдгарс Ринкевичс выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом в связи с произошедшим инцидентом, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время атаки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Латвии за телефонный звонок и за проявленную позицию.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, будущих контактах и перспективах сотрудничества.