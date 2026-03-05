 Эди Рама решительно осудил атаку на Нахчыван | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Эди Рама решительно осудил атаку на Нахчыван

First News Media21:00 - Сегодня
Эди Рама решительно осудил атаку на Нахчыван

Премьер-министр Албании Эди Рама решительно осудил атаку на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванском регионе Азербайджана.

Об этом глава правительства написал на своей странице в «X».

Он отметил, что нападение на территорию Азербайджана, направленное против гражданской инфраструктуры и приведшее к травмированию людей, является очередным серьёзным и недопустимым актом агрессии со стороны Ирана против соседних стран.

Эди Рама подчеркнул, что Азербайджан является ценным другом и союзником Албании. По его словам, после восстановления независимости страна заслужила высокое уважение на международной арене благодаря развитию, процветанию и открытому сотрудничеству.

Премьер-министр отметил, что народ Азербайджана, а также народы других стран, которые в последние дни необоснованно подверглись нападениям, заслуживают только уважения, безопасности и жизни вдали от угроз.

Рама также заявил, что попытки режима в Тегеране запугать гражданское население и дестабилизировать регион должны быть решительно осуждены и способствовать ещё большей международной изоляции этого режима.

По словам премьера, когда гражданская инфраструктура других стран подвергается нападению, а суверенные границы нарушаются, грань между агрессией и терроризмом стирается.

Он добавил, что государства, которые верят в стабильность, международное право и мирное сосуществование, должны открыто дистанцироваться от режимов, экспортирующих насилие, и рассматривать их как террористические государства.

Эди Рама подчеркнул солидарность Албании с сильным руководством и гордым народом Азербайджана.

«Путь ясен: агрессия должна быть изолирована, агрессоры - решительно осуждены. Те, кто выбирает путь насилия, столкнутся с растущим единством сторонников мира», - отметил он.

Поделиться:
568

Актуально

Xроника

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на ...

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Xроника

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Франция заявила о полной солидарности с Азербайджаном в связи с атакой Ирана на ...

Политика

Бишкек выразил солидарность с Баку

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

Погранпункт «Астара» приведен в полную готовность на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

Последние новости

Бишкек выразил солидарность с Баку

Сегодня, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

Сегодня, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

Сегодня, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Сегодня, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

Сегодня, 23:00

Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

Сегодня, 22:50

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Сегодня, 22:45

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

Сегодня, 22:40

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Сегодня, 22:30

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 22:25

Арагчи: РФ и КНР оказывают поддержку Ирану

Сегодня, 22:16

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

Сегодня, 22:14

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

Сегодня, 22:00

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на Нахчыван

Сегодня, 21:40

Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр - ФОТО

Сегодня, 21:32

Бакинское представительство ООН прокомментировало атаки дронов в Нахчыване

Сегодня, 21:30

Министр обороны Грузии позвонил министру обороны Азербайджана

Сегодня, 21:25

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:20

Германия решительно осуждает атаки иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 21:10

Посольство Нидерландов осудило атаку на Нахчыван

Сегодня, 21:07
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50