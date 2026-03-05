Эди Рама решительно осудил атаку на Нахчыван

Премьер-министр Албании Эди Рама решительно осудил атаку на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванском регионе Азербайджана.

Об этом глава правительства написал на своей странице в «X».

Он отметил, что нападение на территорию Азербайджана, направленное против гражданской инфраструктуры и приведшее к травмированию людей, является очередным серьёзным и недопустимым актом агрессии со стороны Ирана против соседних стран.

Эди Рама подчеркнул, что Азербайджан является ценным другом и союзником Албании. По его словам, после восстановления независимости страна заслужила высокое уважение на международной арене благодаря развитию, процветанию и открытому сотрудничеству.

Премьер-министр отметил, что народ Азербайджана, а также народы других стран, которые в последние дни необоснованно подверглись нападениям, заслуживают только уважения, безопасности и жизни вдали от угроз.

Рама также заявил, что попытки режима в Тегеране запугать гражданское население и дестабилизировать регион должны быть решительно осуждены и способствовать ещё большей международной изоляции этого режима.

По словам премьера, когда гражданская инфраструктура других стран подвергается нападению, а суверенные границы нарушаются, грань между агрессией и терроризмом стирается.

Он добавил, что государства, которые верят в стабильность, международное право и мирное сосуществование, должны открыто дистанцироваться от режимов, экспортирующих насилие, и рассматривать их как террористические государства.

Эди Рама подчеркнул солидарность Албании с сильным руководством и гордым народом Азербайджана.

«Путь ясен: агрессия должна быть изолирована, агрессоры - решительно осуждены. Те, кто выбирает путь насилия, столкнутся с растущим единством сторонников мира», - отметил он.