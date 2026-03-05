Посольство Нидерландов осудило атаку на Нахчыван

Посольство Нидерландов осудило атаку на Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении посольства.

"Мы решительно осуждаем атаку беспилотников, совершенную сегодня утром на Нахчыван. Подобные действия являются неприемлемым нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана, наносят ущерб региональной стабильности. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими", - говорится в заявлении посольства.