Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Шавкат Мирзиёев решительно осудил нападения на Азербайджан с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану и подчеркнул, что его страна всегда стоит на стороне Азербайджана.

Президент Азербайджана поблагодарил Президента Узбекистана за звонок и выраженную поддержку.

Глава государства сообщил о случившемся инциденте и отметил, что ситуация полностью контролируется.

В ходе телефонного разговора обсуждались перспективы дальнейшего развития дружбы, братства и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Оба лидера подтвердили, что Азербайджан и Узбекистан будут и впредь постоянно поддерживать друг друга.