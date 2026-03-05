 Нахчыван и Зангезурский коридор: момент истины для Армении | 1news.az | Новости
Нахчыван и Зангезурский коридор: момент истины для Армении

First News Media19:45 - Сегодня
Нахчыван и Зангезурский коридор: момент истины для Армении

Иран нанес удар беспилотниками по аэропорту Нахчывана. В результате все внутренние и международные рейсы из автономии и в неё были отменены.

В сложившейся ситуации Нахчыван фактически оказался отрезанным от основной части Азербайджана и внешнего мира. Единственным сухопутным выходом остаётся 13-километровый участок границы с Турцией.

В этих непростых обстоятельствах единственной прямой связью между основной частью Азербайджана и его автономией мог бы стать Зангезурский коридор.

При этом ранее Азербайджан проявил жест доброй воли, разрешив перевозку грузов в Армению.

Учитывая это, официальному Еревану стоило бы рассмотреть возможность открытия дороги в Нахчыван.

Если Армения действительно стремится продемонстрировать свою миротворческую позицию в отношениях с Азербайджаном, логичным шагом стало бы предоставление своей территории для транзита азербайджанских грузов, что позволило бы обеспечить связь Нахчывана с основной частью страны.

В нынешних условиях такой шаг мог бы стать реальным проявлением добрососедства и практическим подтверждением заявлений о стремлении к миру — не на словах, а на деле.

Фардин Исазаде

