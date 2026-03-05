Кая Каллас осудила иранские удары дронами по Нахчывану

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, осудила удары, нанесённые Ираном по Нахчыванскому региону Азербайджана.

Об этом говорится в официальном заявлении для СМИ.

«Удары беспилотников Ирана по Нахчыванскому региону Азербайджана абсолютно неприемлемы. Эти атаки представляют собой дальнейшую эскалацию со стороны Ирана и увеличивают риск распространения конфликта за пределы Ближнего Востока. Я находилась в контакте с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, чтобы подчеркнуть полную солидарность Европейского союза с правительством и народом Азербайджана», — отмечается в заявлении.

5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки повреждено здание аэропорта, два гражданских лица получили ранения, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил атаки.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, отметило ведомство.

Министерство обороны Азербайджана также решительно осудило атаки со стороны вооруженных сил Ирана против гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, совершенные при отсутствии какой-либо военной необходимости.

«В настоящее время изучаются технические параметры БПЛА и подробности данных атак.

Вся ответственность за произошедшее в полной мере ложится на Исламскую Республику Иран.

Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также обеспечения безопасности гражданских лиц и инфраструктуры. Эти акты агрессии не останутся без ответа», - говорится в заявлении ведомства.