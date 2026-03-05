 Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 марта Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов осудил атаку Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку.

Глава нашего государства поблагодарил Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок.

Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.

Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

