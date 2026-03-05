Президент Казахстана осудил атаки иранских дронов на Нахчыван

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в Нахчыване.

Как передает Акорду, об этом сообщил пресс-секретарь Айбек Смадияров.

"В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана", - говорится в сообщении.



В то же время Президент Токаев выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.