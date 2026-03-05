Трамп заявил о желании принять участие в выборах Верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios о своём намерении лично участвовать в выборе следующего Верховного лидера Ирана.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи - никто. Я должен быть вовлечён в процесс назначения, как это было с Делси [Родригес] в Венесуэле», - сказал он.

Трамп пояснил, что не хочет, чтобы на пост пришёл лидер, который продолжит политику своего предшественника и приведёт США к новой войне «через пять лет». По его словам, он поддерживает кандидата, который «принесёт Ирану гармонию и мир», и считает сына Хаменеи неприемлемым для этой роли.