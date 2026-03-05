Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

5 марта по инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.