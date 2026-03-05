Министр обороны Грузии позвонил министру обороны Азербайджана

5 марта по инициативе министра обороны Грузии Ираклия Чиковани состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом собщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Грузией, текущей ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустроннего военного сотрудничества между нашими странами.