Министр обороны Грузии позвонил министру обороны Азербайджана
5 марта по инициативе министра обороны Грузии Ираклия Чиковани состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым.
Об этом собщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.
Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Грузией, текущей ситуации в регионе и вопросах безопасности.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустроннего военного сотрудничества между нашими странами.
