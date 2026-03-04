Футболистки сборной Ирана предпочли сохранять молчание во время исполнения национального гимна на Кубке Азии - ВИДЕО

Женская сборная Ирана по футболу предпочла сохранять молчание во время исполнения национального гимна на церемонии перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии 2026 года, который проходит в Австралии.

Отметим, что команда впервые вышла на поле после начала войны и не исполнила гимн своей страны перед матчем Кубка Азии 2026 против Южной Кореи.

The Guardian сообщает, что главный тренер сборной Марзие Джафари и игроки также не стали комментировать ни военную ситуацию в регионе, ни сообщения о смерти многолетнего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, воздержавшись от заявлений в разговоре с представителями международных СМИ.