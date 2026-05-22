В Марокко при обрушении дома в городе Фес погибли 14 человек

Число погибших в результате обрушения жилого дома в городе Фес, расположенного в северной части Марокко, возросло до 14.

Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на представителей медицинских учреждений города.

По их сведениям, "число жертв в результате обрушения пятиэтажного жилого здания, произошедшего в районе Айн Накби в Фесе, возросло до 14". Медики добавили, что "еще шесть человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии". Тела погибших, как и пострадавшие, доставлены в региональную городскую больницу и в университетскую больницу Хасана II.

Ранее сообщалось о девяти погибших при обрушении жилого дома в историческом квартале Феса. Как указал представитель марокканского министерства национального, городского планирования, жилищной и городской политики Адиб Бенибрагим, "здание обрушилось по причине незаконного строительства". Прокуратура при городском апелляционном суде начала тщательное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, связанных с инцидентом.