США потеряли 20% БПЛА MQ-9 Reaper в ходе операции против Ирана

ВС США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, с начала боевых действий в конце февраля Иран уничтожил более двух десятков MQ-9 Reaper, что составляет почти 20% довоенных запасов Пентагона. Стоимость одного дрона достигает $30 млн, БПЛА оснащены мощными датчиками и камерами, а также могут нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), указывает агентство.

Согласно его сведениям, США могли потерять до 30 беспилотников MQ-9 Reaper, если учитывать дроны, которые получили повреждения и позднее были списаны. Общая сумма ущерба, по данным Bloomberg, может достигать $1 млрд.

