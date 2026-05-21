Президент Кыргызстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.
Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика продолжает динамичное развитие и заняла достойное место в мировом сообществе.
Глубоко убежден, что отношения стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном будут и впредь развиваться во благо братских народов.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира и развития".
