В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка перуанского художника - ФОТО

21 мая в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие персональной выставки перуанского художника Рональда Компаноки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия выставки приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева, министр культуры Адиль Керимли, известные деятели искусств и другие гости.

Ряд произведений автора, демонстрируемых на выставке под названием «Театр снов» (The Theater of Dreams), был представлен общественности впервые.

В интервью журналистам перед церемонией открытия Рональд Компаноки отметил, что это событие имеет для него огромное значение, и проведение выставки в одном из важных культурных центров Европы несет в себе особый смысл. Художник подчеркнул, что главной отличительной особенностью этого проекта является то, что он не ограничивается лишь традиционным форматом презентации, а объединяет в себе различные культурные подходы и творческие взгляды.

Он сказал, что часть представленных на выставке работ вдохновлена азербайджанской культурой. Кроме того, в некоторых работах использованы элементы ковра, а в других – отражены азербайджанские мотивы и название нашей страны. Рональд Компаноки добавил, что в его творчестве присутствуют элементы как фантазии, так и магического сюрреализма. Тем не менее, сам он оценивает свои произведения скорее как синтез реалистичного и мистического стилей.

Выступивший на церемонии открытия директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что переговоры с художником о проведении выставки в Азербайджане велись уже несколько лет, и этот проект наконец удалось реализовать. Он поблагодарил художника за активную творческую деятельность в этот период и за вклад в организацию выставки.

Анар Алакбаров также выразил признательность Первому вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку в реализации подобных проектов.

Выступивший Рональд Компаноки подчеркнул, что в течение последнего года интенсивно работал над представленными на выставке крупноформатными произведениями. По словам художника, эти работы являются результатом особо чуткого внимания к деталям, стремления сделать невидимое видимым и художественным воплощением его внутреннего мира.

Было отмечено, что лейтмотивом представленных в экспозиции работ являются темы времени, путешествий и снов. Особое место на выставке занимают часы, хранящие воспоминания, корабли, создающие облака, движущиеся в лунном свете караваны и образы, стремящиеся к единой цели.

В рамках мероприятия также была представлена художественная программа с участием различных персонажей, олицетворяющих образы из произведений Компаноки.

Затем гости ознакомились с выставкой «Театр снов».

Главными персонажами выставки, погружающей в мир фантазии, стали клоуны, музыканты, фокусники, путешественники и фантастические существа. Эти образы отправляют зрителя в необычное путешествие по внутреннему миру художника.

Произведения Рональд Компаноки созданы на основе философии магического сюрреализма и знакомят посетителей с удивительной вселенной, где реальность и вымысел сливаются в тонком балансе. В этом художественном подходе прослеживается отсылка к творчеству таких всемирно известных мастеров, как Иероним Босх, Сальвадор Дали и Рене Магритт.

Работы Рональд Компаноки, общающегося со своим зрителем на самобытном художественном языке, к сегодняшнему дню демонстрировались в США, различных странах Европы и Центральной Америки.

Выставка продлится до 1 марта 2027 года.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
