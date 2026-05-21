Завтра часть Баку останется без газа

В Баку завтра временно будет приостановлена подача газа в ряде районов.

Как говорится в сообщении ПО "Азеригаз" ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ.

С 10:00 утра и до завершения работ подача газа будет временно прекращена в отдельных частях Хазарского района, включая улицы Хатаи, Н.Мамедов, M.Гусейн и M.Азизбеков, а также в посёлке Мардакян (в том числе на шоссе Гала).

Кроме того, отключение затронет часть Сабунчинского района, включая посёлок Забрат и улицыБ.Шекинская, Октябрь, С.Джафаров, Н.Зейналов и М.Гусейнзаде.

Подача газа будет восстановлена после завершения всех технических работ.