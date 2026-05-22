Пентагон поставил на паузу возможную поставку Тайваню оружия на $14 млрд

США поставили на паузу возможную поставку Тайваню оружия на $14 млрд в связи с необходимостью в этих вооружениях для ведения войны против Ирана.

Об этом заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као.

"Я не говорил на этот счет с представителями Тайваня, и мы обеспечили продажу им некоторых вооружений. Но на данный момент мы поставили их на паузу, чтобы убедиться, что у нас есть вооружения для [операции] "Эпическая ярость". У нас их достаточно, но мы лишь хотим убедиться, что у нас есть все, что нужно", - заявил Као, отвечая на вопрос о паузе в одобрении возможной поставки Тайваню американского оружия на $14 млрд. "Поставки оружия за рубеж продолжатся, когда администрация сочтет это необходимым", - добавил он.

Источник: ТАСС