В Азербайджане обсуждают механизм государственных выплат алиментов - ВИДЕО

First News Media09:10 - Сегодня
По данным Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, в прошлом году в отношении 4 299 человек, уклонявшихся от уплаты алиментов, были составлены протоколы.

2 344 из них были подвергнуты административному аресту. Кроме того, в отношении 235 лиц были возбуждены уголовные дела.

Об этом говорится в видеоматериале İTV.

Статистика показывает, что проблема неуплаты алиментов по-прежнему остается одной из главных социальных проблем для тысяч семей. Во многих случаях, несмотря на наличие судебного решения, выплата алиментов не обеспечивается, а все расходы по содержанию детей ложатся на одного из родителей.

По словам специалистов, большинство неплательщиков алиментов либо не имеют официального дохода, либо уклоняются от ответственности. Это серьезно затрудняет исполнение судебных решений. Именно поэтому в последнее время вновь активно обсуждается вопрос создания алиментного фонда.

Согласно предлагаемой модели, государство сначала выплачивает алименты, а затем взыскивает эти средства с должника. Однако некоторые эксперты считают, что данный механизм нереалистичен.

Депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева прокомментировала данный вопрос.

«Создание алиментного фонда может касаться только лиц, которые годами не могут выплачивать алименты. Например, если человек развелся сегодня, было бы неправильно уже завтра предоставлять ему средства из такого фонда. Здесь необходимо учитывать как объективные, так и необъективные факторы. Возможны также случаи злоупотребления этим фондом, и в результате может увеличиться число разводов», - заявила депутат.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

