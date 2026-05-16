Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом в Бангкоке возросло до 32 человек - ОБНОВЛЕНО

В столице Таиланда количество травмированных в результате крупной аварии на железнодорожном переезде, где грузовой состав столкнулся с пассажирским автобусом и легковыми машинами, увеличилось до 32 человек.

Как сообщает телеканал Thai PBS, в результате масштабного столкновения погибли восемь человек. Согласно предварительной версии следствия, причиной дорожно-транспортного происшествия послужили действия водителя автобуса. Транспортное средство совершило остановку непосредственно на рельсах, что привело к блокированию автоматической системы шлагбаумов и сделало столкновение неизбежным.

14:29

Об этом сообщила газета Matichon.

По ее данным, инцидент произошел в 15:42 по местному времени (11:42 мск). В результате аварии автобус загорелся, прибывшие на место происшествия пожарные работают над тушением пожара. Пострадавшим оказывается помощь, точное их число устанавливается.

Источник: ТАСС