Азербайджанская нефть подорожала почти на $2

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,82 или 1,62% — до $114,14.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $111,71.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,85 или 1,68% — до $111,82 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.