В Европарламенте раскритиковали собственную линию по Азербайджану

Группа европейских депутатов раскритиковала действия Европейского парламента, приведшие к прекращению сотрудничества Азербайджана с этой структурой, сообщает Report.

Отмечается, что накануне вечером в конце пленарных слушаний Европарламента в Страсбурге на повестку был вынесен вопрос о решении Милли Меджлиса Азербайджана приостановить сотрудничество с Европарламентом и выходу из Euronest.

В частности, глава делегации Европарламента в Euronest Сергей Лагодинский призвал Баку пересмотреть решение о выходе. Он отметил, что страна остается важной частью регионального диалога в рамках Восточного партнерства и его участие необходимо для обсуждений по Черноморской стратегии, транспортной связности, энергетике, цифровой инфраструктуре и проектам взаимодействия в регионе.

Часть депутатов в своих выступлениях открыто говорила, что действия самого ЕС и Европарламента стали одной из причин кризиса в отношениях с Баку.

Одним из самых резких выступлений стало заявление депутата от группы Европейских консерваторов и реформистов Кристиана Терхеша.

Он заявил, что решение парламента Азербайджана должно стать тревожным сигналом для Брюсселя. Терхеш прямо обвинил Европарламент в том, что тот использовал апрельскую резолюцию по Армении как инструмент давления на Баку: «Этот парламент (Европарламент — ред.) использовал резолюцию апреля 2024 года по Армении, которую мы все поддерживали в части демократического развития Армении, чтобы атаковать Азербайджан, что было совершенно ненужным, неразумным и контрпродуктивным».

Особое внимание Терхеш уделил тому, что именно сейчас Армения и Азербайджан пытаются выйти к заключению мирного соглашения: «После десятилетий войн они наконец работают вместе и предпринимают реальные усилия для примирения и подписания мирного договора». На этом фоне, по его мнению, действия Европарламента выглядели политически недальновидными.

Он также раскритиковал общий стиль европейской политики: «Постоянное морализаторство, одержимость идеологическим осуждением — это не внешняя политика. Это политическая незрелость и геополитическое самоубийство».

Терхеш предупредил, что подобная практика уже приводит к отчуждению партнеров: «Мы наблюдаем ту же динамику в отношении Грузии и других государств, которые все больше дистанцируются от Евросоюза из-за двойных стандартов и высокомерного подхода».

По его оценке, ЕС рискует потерять позиции именно тогда, когда Южный Кавказ и Центральная Азия становятся стратегически важными.

«Азербайджан не просто еще один партнер ЕС. Он имеет ключевое значение для энергетической безопасности Европы и транспортной связности», — добавил Терхеш.

Он подчеркнул, что Азербайджан помог Европе снизить зависимость от российского газа, поставляет топливо и оказывает гуманитарную помощь Украине.

«Отчуждение таких стран, как Азербайджан, — не просто безответственно, это геополитически саморазрушительно», — подчеркнул евродепутат. По его словам, Европе нужны реализм, стратегическое мышление и партнерство на основе взаимного уважения, а не постоянные лекции и чувство собственного превосходства».

Депутат группы Patriots for Europe Анжелин Фюре представила кризис в отношениях с Баку как провал европейской стратегии в регионе. «Решение Азербайджана выйти из Euronest нельзя считать просто процедурным шагом. Это стратегическое наказание Европы», — отметила она.

Фюре напрямую связала кризис с действиями ЕС: «Мы расплачиваемся за ваше вмешательство и за наш подход к Армении».

По ее словам, Европа пыталась одновременно сохранить энергетическое сотрудничество с Баку и усиливать политическое давление. «Вы думали, что обеспечите поставки газа, но одновременно принимали все эти резолюции», — сказала она, отметив, что Европа не достигла гуманитарных целей и одновременно ухудшила отношения с Азербайджаном.

Фюре также обвинила европейские структуры в попытке заменить собой государства: «Вы взяли на себя роль государств, чтобы читать мораль».

Далее она перешла к геополитике и заявила, что пока ЕС занимался декларациями, регион начал перестраиваться без Европы. По ее словам, администрация США смогла создать транзитный коридор, согласовав интересы Азербайджана и Армении.

Особое внимание Фюре уделила тому, что новый маршрут («Маршрут Трампа», TRIPP — ред.) уже получил экономическое измерение: «Появилась новая стратегическая дорога — мирная и фактически контролируемая американским капиталом».

В геоэкономическом плане Европа оказалась изолирована, а новый облик Центральной Азии формируется без ЕС, отметила депутат. Между тем, Европа должна перестать наблюдать за тем, как мир перестраивается у нее на глазах.

Финальный призыв ее был адресован европейским институтам: «Перестаньте учить мир и читать лекции. Позвольте странам заниматься своими делами и переходите к взрослой реалполитике».

Депутат Тьерри Мариани со своей стороны заявил, что сейчас Южный Кавказ находится в уникальной точке, когда после десятилетий конфликта Баку и Ереван приблизились к миру. Он напомнил, что раньше урегулирование считалось практически невозможным: «Сегодня происходит то, что многие считали невозможным — начинается процесс примирения».

Однако, по его мнению, Европарламент действует в противоположном направлении, он принимает резолюции, которые подливают горючее в огонь. Мариани отметил, что Азербайджан хотел иметь конструктивные отношения с Европарламентом, но закрыл дверь из-за своих законных опасений».

«Мир на Кавказе будет достигнут не вмешательством Европарламента, а переговорами в регионе», — заключил он.

Европарламентарий Томас Фрёлих связал кризис вокруг Азербайджана с более широкой проблемой внешней политики ЕС: «Плохие отношения с США. Плохие отношения с Китаем. Нет отношений с Россией».

Создается впечатление, что Европейский Союз постепенно оказывается на обочине мировой политики, отметил он. По словам депутата, Азербайджан устал от моральных оценок Европарламента и отметил, что согласен с этим.

Фрёлих предупредил, что дальнейший конфликт с Баку может ударить по энергетике Европы: «Если мы продолжим так общаться с Азербайджаном, это может стать последним ударом по энергетической безопасности Европы».

В итоге в ходе обсуждений возник вопрос — не привела ли сама европейская политика — сочетание резолюций, давления, публичных упреков и ценностной риторики — к утрате влияния ЕС в стратегически важном регионе именно в тот момент, когда Южный Кавказ начал входить в фазу мирного урегулирования.