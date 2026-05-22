В Баку стартовал заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов

В Баку начал свою работу шестой, финальный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает корреспондент 1news.az, масштабное международное мероприятие проходит при совместной организации Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и правительства Азербайджана.

Повестка заключительного дня форума преимущественно посвящена глобальному жилищному кризису, а также ключевым вопросам инклюзивного, безопасного и устойчивого градостроительства.

В частности, в фокусе внимания участников находятся следующие темы:

права лиц с инвалидностью, инклюзивность и доступная среда в городах;

урбанизация в регионах Восточной Европы и Центральной Азии, вопросы устойчивого развития и регионального сотрудничества;

сохранение культурного наследия;

роль женщин в процессах градостроительства, принятия решений и социального развития;

активное участие детей и молодежи в городской жизни.

В завершение дня состоятся официальная церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов и символическая передача эстафеты официальному представителю страны, которая примет у себя следующий форум - WUF14. Итоговым аккордом мероприятия станет торжественная церемония спуска флага WUF13.

Напомним, что для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов, стартовавшей в столице Азербайджана 17 мая, зарегистрировались более 40 тысяч делегатов из 182 стран мира.