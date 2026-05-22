Вучич назвал сроки проведения парламентских выборов в Сербии
Парламентские выборы в Сербии пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.
Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
"Выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября", — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
В начале мая сербский лидер допускал, что внеочередные парламентские выборы в Сербии могут пройти через два месяца или через полгода. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.
Источник: ТАСС
251