Вучич назвал сроки проведения парламентских выборов в Сербии

Парламентские выборы в Сербии пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.

Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

"Выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября", — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

В начале мая сербский лидер допускал, что внеочередные парламентские выборы в Сербии могут пройти через два месяца или через полгода. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.

