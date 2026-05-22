В трех районах Баку проведут ремонтные работы на электросетях

В Ясамальском, Хазарском и Сураханском районах Баку сегодня будут проведены ремонтные работы на объектах электрической инфраструктуры.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с работами на трансформаторной подстанции в Ясамальском районе с 10:00 до 14:00 на части проспекта Гусейна Джавида возникнут ограничения в подаче электроэнергии.

Кроме того, на время ремонтных работ на линиях электропередачи в Хазарском районе с 10:00 до 16:00 будут введены отключения на улицах Мирзы Алекпера Сабира, Мамеда Саида Ордубади, Рамина Гасымова в поселке Мардакян.

Аналогичные работы также будут проведены на подстанции в Сураханы, в связи с чем с 10:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии некоторым абонентам на улице Сурхая Ночуева в массиве D поселка Ени Гюняшли.

"После завершения ремонтных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".