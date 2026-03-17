Стало известно, как будут работать центры технического осмотра в праздничные дни

В связи с праздничными нерабочими днями и с целью обеспечения удобства граждан, центры технического осмотра транспортных средств в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку будут работать без перерыва каждый день с 09:00 до 18:00.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Кроме того, для обеспечения непрерывного проведения регистрационных процедур транспортных средств и назначенных экзаменов, службы Регистрационно-экзаменационного управления Главного управления Государственной дорожной полиции, а также региональные регистрационно-экзаменационные и технические отделы будут работать ежедневно с 09:00 до 18:00.

Владельцы транспортных средств и водители могут воспользоваться своим свободным временем и созданными условиями, обращаясь в соответствующие подразделения Государственной дорожной полиции как по вопросам технического осмотра, так и по вопросам регистрации и сдачи экзаменов так же, как в обычные рабочие дни.