Глава МИД Армении отвергает связь визита Рубио с выборами в республике

Предстоящий 26 мая визит в Ереван госсекретаря США Марко Рубио не связан с запланированными на 7 июня парламентскими выборами в Армении.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Как визит госсекретаря США Марко Рубио может быть связан с выборами? Какое это имеет отношение к выборам?» — вопросил Мирзоян.

Он уклонился от ответа на вопрос, какие темы включены в повестку визита госсекретаря и какие документы будут подписаны в его рамках.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Рубио состоится его встреча с Мирзояном, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран выступят перед прессой.

Планируется также подписание двусторонних документов.

Затем армянский министр даст пресс-конференцию.

Источник: News.am