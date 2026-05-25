Новые кадры и фото со съёмок третьего сезона «Дома дракона» - ФОТО

В сети появились новые кадры и фото со съёмок третьего сезона фэнтези-сериала «Дом дракона».

Третий сезон продолжит рассказывать о кровопролитной борьбе за власть в Вестеросе, основанной на событиях произведений Джорджа Р. Р. Мартина. В центре сюжета по-прежнему остаётся противостояние Рейниры Таргариен и её оппонентов, включая дома Хайтауэров и Веларионов.

Премьера третьего сезона «Дома дракона», трейлер которого уже доступен для просмотра, состоится 21 июня на HBO Max - новый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Известно также, что сериал официально продлён на четвёртый сезон, который станет финальным.