Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева совершила поездку в Масаллинский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки Лейла Алиева посетила один из исторических и религиозно-культурных памятников района – Джума-мечеть, где обстоятельно ознакомилась с историей и архитектурными особенностями мечети.

Было отмечено, что Джума-мечеть, расположенная в центре города Масаллы, была построена в 1846 году при финансовой поддержке жителей города и местных благотворителей. В годы независимости мечеть была отреставрирована и вновь начала функционировать как храм. Мечеть, капитально отремонтированная государством в последующие годы, в 2001 году была включена в список недвижимых исторических и культурных памятников местного значения.

В заключение Лейле Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.