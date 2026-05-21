Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте Баку–Тбилиси–Баку – ФОТО

Азербайджан и Грузия пришли к соглашению о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного рейса по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» опубликовало тарифы на проезд по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Баку в зависимости от классов обслуживания.

Пассажирам будут доступны три класса обслуживания: «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс».

Цена билета в одну сторону на пассажирский поезд будет начинаться от 81 маната – минимальная стоимость билетов по классам обслуживания по направлению Баку-Тбилиси распределилась следующим образом:

- «Комфорт» - 81 манатов

- «Комфорт+» - 117 манатов

- «Люкс» - 180 манатов

Отметим, что по данному маршруту будут курсировать современные поезда ADY, состоящие из спальных вагонов.

С минимальными ценами по другим направлениям вы можете ознакомиться на фотослайдах, представленных для просмотра ниже.

Читайте по теме:

Гражданам Азербайджана разрешили въезд и выезд в Грузию железнодорожным транспортом

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Сотрудники АЖД проводят обучение грузинских коллег по вопросам продажи билетов

Представитель АЖД о новых поездах Баку-Тбилиси: «Сравнивать с ценами 2019 года некорректно»

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО