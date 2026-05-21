 Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте Баку–Тбилиси–Баку – ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте Баку–Тбилиси–Баку – ФОТО

Феликс Вишневецкий16:25 - Сегодня
Азербайджан и Грузия пришли к соглашению о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного рейса по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» опубликовало тарифы на проезд по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Баку в зависимости от классов обслуживания.

Пассажирам будут доступны три класса обслуживания: «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс».

Цена билета в одну сторону на пассажирский поезд будет начинаться от 81 маната – минимальная стоимость билетов по классам обслуживания по направлению Баку-Тбилиси распределилась следующим образом:

- «Комфорт» - 81 манатов

- «Комфорт+» - 117 манатов

- «Люкс» - 180 манатов

Отметим, что по данному маршруту будут курсировать современные поезда ADY, состоящие из спальных вагонов.

С минимальными ценами по другим направлениям вы можете ознакомиться на фотослайдах, представленных для просмотра ниже.

