В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку продолжается создание пешеходных зон и коридоров.

Напомним, что недавно улица Ислама Сафарли, оптимально соединяющая две крупнейшие пешеходные зоны столицы - площадь Фонтанов и Зимний парк, - была переведена в пешеходный режим и открыта для жителей и гостей города.

Проект, получивший широкое общественное одобрение и полностью отвечающий современным принципам градостроительства, планируется продолжить на прилегающих к улице Ислама Сафарли территориях, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Так, Советом по координации транспорта принято решение о превращении улиц Алимардана Топчубашова, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани в пешеходные зоны.

В ближайшее время будет начата реализация проекта, разработанного с учётом мирового опыта и призванного преобразить эти места, неизменно притягивающие как местных жителей, так и гостей города.

AYNA напоминает, что на перечисленных улицах, где сохранились исторические постройки XIX–XX веков, в настоящее время наблюдается интенсивное автомобильное движение – подчеркивается, что жители и гости города лишены возможности в полной мере знакомиться с расположенными здесь историческими памятниками из-за плотного транспортного потока и отмечается, что узкие тротуары в сочетании с высокой пешеходной нагрузкой уже сегодня делают эти улицы фактически пространством для немоторизованного передвижения.

С учётом всего вышесказанного принято решение о полном исключении автомобильного движения на этих популярных среди пешеходов территориях.

По завершении проекта общая протяжённость пешеходных улиц в центре Баку за пределами Ичери шехер существенно возрастёт, что обеспечит дальнейшее развитие и расширение пешеходной инфраструктуры городского центра. Также будут созданы два независимых пешеходных маршрута, которые протянутся от сада Хагани и площади Фонтанов до Зимнего парка и Центрального парка.

«Парковочные места на улицах, переводимых в пешеходный режим, будут перенесены на пересекающие их улицы при сохранении доступности, а также организованы дополнительные места для стоянки. Одновременно будут созданы условия для въезда на эти улицы оперативных и коммунальных служб» - отмечают в AYNA.