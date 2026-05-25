Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

«С большим удовлетворением отмечаю высокий уровень успешно развивающегося по различным направлениям туркмено-азербайджанского взаимовыгодного сотрудничества. Твердо убежден, что наши отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо двух братских народов», - говорится в письме Бердымухамедова, текст которого опубликован на официальном сайте президента АР.