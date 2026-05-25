Завершено следствие по делу о пожаре в Ясамальском районе, унесшем три жизни

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры по факту пожара, произошедшего 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе столицы, в результате которого 3 человека погибли и 25 получили травмы.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в том, что директор расположенной на первом и подвальном этажах жилого дома стоматологической клиники «Loft Dent» Бахруз Пашаев, 1986 года рождения, нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности, что повлекло за собой тяжкие последствия - гибель 3 человек, травмы 25 человек, а также причинение материального ущерба квартирам в здании.

На основании собранных доказательств Бахрузу Пашаеву предъявлено окончательное обвинение по статье 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Бахруза Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и материалы дела направлены для рассмотрения по подсудности в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

