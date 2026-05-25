 Завершено следствие по делу о пожаре в Ясамальском районе, унесшем три жизни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Завершено следствие по делу о пожаре в Ясамальском районе, унесшем три жизни

Фаига Мамедова11:07 - Сегодня
Завершено следствие по делу о пожаре в Ясамальском районе, унесшем три жизни

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры по факту пожара, произошедшего 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе столицы, в результате которого 3 человека погибли и 25 получили травмы.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в том, что директор расположенной на первом и подвальном этажах жилого дома стоматологической клиники «Loft Dent» Бахруз Пашаев, 1986 года рождения, нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности, что повлекло за собой тяжкие последствия - гибель 3 человек, травмы 25 человек, а также причинение материального ущерба квартирам в здании.

На основании собранных доказательств Бахрузу Пашаеву предъявлено окончательное обвинение по статье 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Бахруза Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и материалы дела направлены для рассмотрения по подсудности в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Читайте по теме:

«Я борюсь за справедливость» - отец погибшей девочки требует ответов по делу ясамальского пожара - ИНТЕРВЬЮ

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет

В доме, где произошел пожар в Ясамале, был заблокирован аварийный выход?

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Генпрокуратура сделала заявление с связи с пожаром в Ясамале

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Поделиться:
350

Актуально

Xроника

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Общество

Объявлено время совершения праздничных намазов в мечетях Баку - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы - ФОТО

Политика

Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в США

Общество

В Баку убиты супруги

Глава Минэкономики: Азербайджан продолжит оставаться стратегическим партнером Тбилиси

В Стамбуле задержана актриса Серенай Сарыкая 

Лейла Алиева встретилась в Масаллы с женщинами, занимающимися искусством плетения - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Последние новости

«Остаемся в диалоге». Песков заявил, что в Армении есть силы — сторонники российского вектора развития

Сегодня, 14:20

В Ереване заявили, что найдут вариант для проекта ж/д к Турции, если не договорятся с РФ

Сегодня, 14:18

Песков: в Москве услышали заявление о том, что Армения не будет антироссийской

Сегодня, 14:13

Заместитель министра: Восстановление деятельности посольства в Ливии стоит на повестке дня

Сегодня, 14:04

В Баку убиты супруги

Сегодня, 14:02

Глава Минэкономики: Азербайджан продолжит оставаться стратегическим партнером Тбилиси

Сегодня, 14:00

Мирзоян: Армения не заинтересована в разрыве отношений с РФ

Сегодня, 13:54

Иран задействует новые системы ПВО для отражения воздушных атак

Сегодня, 13:45

Спикер парламента Армении назвал Соловьева и Симоньян «фантастическими тварями» - ВИДЕО

Сегодня, 13:43

Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Сегодня, 13:35

В Стамбуле задержана актриса Серенай Сарыкая 

Сегодня, 13:33

Лейла Алиева встретилась в Масаллы с женщинами, занимающимися искусством плетения - ФОТО

Сегодня, 13:30

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Сегодня, 13:22

В Азербайджан пытались ввезти из Ирана 38 килограммов наркотиков - ФОТО

Сегодня, 13:20

Ксения Собчак о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана: «Самый грамотный трансфер сезона»

Сегодня, 13:18

Консула Азербайджана в Тебризе сегодня похоронят в Гёйчае - ФОТО

Сегодня, 13:14

Глава МИД Ирана не поедет на заседание СБ ООН в США из-за проблем с визой

Сегодня, 13:12

Исмаил Надирханлы назвал скандал вокруг слов Гюнай Агамалы манипуляцией СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 13:09

МИД Ирана: в течение 60 дней состоится обсуждение мирной сделки и ядерной программы

Сегодня, 13:05

Объявлено время совершения праздничных намазов в мечетях Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25