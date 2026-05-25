Эмин Севдималыев назначен новым пресс-секретарем SOCAR

Эмин Севдималыев назначен новым пресс-секретарем Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как передает 1news.az, на протяжении многих лет Севдималыев работал в различных средствах массовой информации Азербайджана.

Он также известен своими аналитическими материалами на тему международных отношений и региональной политики.

Напомним, что Э.Севдималыев долгое время работал на телеканале Lider, в информационном агентстве Trend и на сайте Day.az на различных должностях, а также занимал пост заместителя главного редактора на международном телеканале ANEWZ.