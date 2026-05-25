Мохаммад Багер Галибаф переизбран спикером парламента Ирана.

Сегодня утром прошли выборы руководящего состава парламента, они начались в 07:30 и пролились в течение нескольких часов.

Депутаты избрали 12 членов руководства парламента, в том числе, спикера, двух его заместителей, 6 секретарей и трех наблюдателей.

Галибаф будет руководить парламентом еще год.

Бывший мэр Тегерана и военачальник КСИР бессменно занимает этот пост с 2020 года.

Источник: Azad Iran