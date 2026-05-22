Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

Объявленный в розыск 27-летний Санан Явер оглу Асадсаде, подозреваемый в совершении массового мошенничества в отношении граждан под видом доставки автомобилей из-за рубежа, задержан в Каире (Египед).

По сообщению Bizim.media, в отношении С. Асадзаде возбуждено уголовное дело по 17 эпизодам.

Напомним, что согласно информации Министерства внутренних дел (МВД), опубликованной в ноябре 2025 года, установлено, что он совершил мошенничество в отношении граждан на общую сумму 412 тысяч долларов, и был объявлен в международный розыск.

Так, большое число граждан пожаловались, что Санан Асадзаде получал от них деньги под предлогом ввоза автомобилей из-за рубежа, однако машины так и не были им переданы.