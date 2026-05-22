 Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

First News Media22:27 - 22 / 05 / 2026
Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

Объявленный в розыск 27-летний Санан Явер оглу Асадсаде, подозреваемый в совершении массового мошенничества в отношении граждан под видом доставки автомобилей из-за рубежа, задержан в Каире (Египед). 

 

По сообщению Bizim.media, в отношении С. Асадзаде возбуждено уголовное дело по 17 эпизодам.

Напомним, что согласно информации Министерства внутренних дел (МВД), опубликованной в ноябре 2025 года, установлено, что он совершил мошенничество в отношении граждан на общую сумму 412 тысяч долларов, и был объявлен в международный розыск.

Так, большое число граждан пожаловались, что Санан Асадзаде получал от них деньги под предлогом ввоза автомобилей из-за рубежа, однако машины так и не были им переданы.

Поделиться:
735

Актуально

Мнение

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

Политика

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

Xроника

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Общество

В Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

Лейла Алиева представила новое стихотворение - ФОТО

Технологии для городов: Yango Group представила решения для развития городской среды на форуме WUF13 в Баку

В Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Филипп Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Возобновляется движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку

Последние новости

569 НПО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию в связи с WUF13

Сегодня, 00:05

Трамп подтвердил, что Габбард уходит с поста главы Нацразведки США

22 / 05 / 2026, 23:56

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

22 / 05 / 2026, 23:45

АЖД объявило льготы для детей на маршруте Баку–Тбилиси

22 / 05 / 2026, 23:40

Скончался известный азербайджанский художник и скульптор

22 / 05 / 2026, 23:20

Багаи: Тегеран и Вашингтон не приблизились к соглашению о прекращении войны

22 / 05 / 2026, 23:01

«Крайне взрывоопасен»: Туша горбатого кита Тимми у берегов Дании может взорваться

22 / 05 / 2026, 22:41

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

22 / 05 / 2026, 22:27

«Карабах» победно завершил сезон

22 / 05 / 2026, 22:00

Генсек D-8 обсудил в Баку ускорение запуска трех региональных центров

22 / 05 / 2026, 21:40

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении

22 / 05 / 2026, 21:20

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости

22 / 05 / 2026, 21:00

Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

22 / 05 / 2026, 20:40

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

22 / 05 / 2026, 20:37

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

22 / 05 / 2026, 20:20

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

22 / 05 / 2026, 20:00

Из медицинского учреждения в ДР Конго сбежали шестеро инфицированных Эболой

22 / 05 / 2026, 19:55

В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

22 / 05 / 2026, 19:40

Лейла Алиева представила новое стихотворение - ФОТО

22 / 05 / 2026, 19:13

Месси стал вторым футболистом-миллиардером

22 / 05 / 2026, 19:13
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25