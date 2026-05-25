После переноса из-за непогоды пройдёт повторный экзамен для школьников и абитуриентов

Феликс Вишневецкий11:43 - Сегодня
Государственный экзаменационный центр провёл 17 мая 2026 года различные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования – в этот день в некоторых районах Баку, Абшерона и Сумгайыта во время проведения экзаменов наблюдались неблагоприятные погодные условия.

С учётом данной ситуации принято решение провести повторный экзамен 21 июня для лиц, которые участвовали в экзамене или не смогли на него явиться в указанных городах, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ. 

К повторному экзамену смогут быть допущены только те учащиеся и абитуриенты, которые должны были участвовать в экзамене, проведённом в перечисленных городах.

Абитуриенты, зарегистрированные для участия в конкурсе колледжей на базе 9-летнего образования и желающие принять участие в повторном экзамене, могут пройти регистрацию в период с 25 по 27 мая по следующей ссылке: https://eservices.dim.gov.az/erizetex/qeydiyyatimt2/ 

Абитуриенты, которые получили пропускной лист для участия в экзамене 17 мая, но не приняли в нём участие из-за задержек, вызванных неблагоприятными погодными условиями, могут сдать данный экзамен бесплатно.

Абитуриенты, которые участвовали в экзамене, при желании могут повторно зарегистрироваться на экзамен на платной основе в установленном порядке.

Школьники, которые не подали документы для поступления в колледж, но должны были участвовать в выпускном экзамене 17 мая в указанных городах (включая учащихся IX классов текущего и предыдущих лет, которые по различным причинам не смогли принять участие в апрельских выпускных экзаменах и по которым в ГЭЦ были направлены обращения, а также лиц, желающих пройти итоговую аттестацию по IX классу в порядке экстерната), могут обратиться в свои учебные заведения 25–26 мая и принять участие в повторном экзамене, который состоится 21 июня.

Школьники, которые не желают участвовать в экзамене 21 июня, смогут, как обычно, принять участие в экзамене, который будет проведён в сентябре.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
