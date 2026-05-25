На АЧГ внедрена новая технология бурения

Компания bp — оператор разработки месторождения Азери-Чираг-глубоководный Гюнешли (АЧГ) успешно внедрила технологии многозабойных скважин (Multilateral Well Technology, MLT), впервые применив её на АЧГ.

Об этом говорится в сообщении bp Azerbaijan. Отмечается, что это стало важным шагом в усилиях по максимизации извлечения запасов и поддержанию долгосрочной добычи на одном из самых зрелых активов Каспийского региона.

«Внедрение MLT позволяет решать технические сложности бурения через сложные геологические формации АЧГ, а также преодолевать растущие ограничения по количеству доступных слотов на платформах. Благодаря возможности создавать несколько ответвлений из одного ствола скважины, многозабойные скважины являются одним из наиболее эффективных решений для улучшения доступа к пластам, повышения эффективности дренажа и максимизации ценности существующей инфраструктуры.

Новый технологический подход является ключевым элементом более широкой стратегии bp по управлению спадом добычи на АЧГ. Он поддерживает устойчивость долгосрочного производства при одновременной оптимизации капитальных затрат. По мере того как АЧГ переходит в более сложную и зрелую фазу разработки, технология многозабойных скважин, как ожидается, сыграет важнейшую роль в вовлечении дополнительных запасов и продлении экономического срока службы месторождения», — сказано в сообщении.

Первая многозабойная скважина уже успешно пробурена с платформы «Западный Азери». Проект продемонстрировал как техническую реализуемость, так и высокую ценность данной технологии в сложных пластовых условиях АЧГ: «Скважина была реализована с высоким уровнем промышленной безопасности и без происшествий. Работы завершились на 30 дней раньше плана, а этапы бурения и заканчивания значительно превзошли установленные сроки. Это достижение стало результатом тщательного планирования, высокого качества исполнения и эффективного управления геологическими неопределённостями. Проект также продемонстрировал успешную интеграцию специалистов по геологии, бурению и заканчиваниям, показав, как скоординированная работа может обеспечивать как техническую, так и коммерческую эффективность».

В рамках стратегического внедрения технологии на АЧГ компания bp планирует расширенную программу бурения многозабойных скважин по всему месторождению. Она начнется с трех MLT-скважин в 2026 году, включая C44 и D41, которые должны быть введены в эксплуатацию в первой половине года. Долгосрочный план предусматривает бурение еще ряда многозабойных скважин на активах АЧГ в период 2027–2028 годов, что подчеркивает ключевую роль технологии в обеспечении будущей добычи на этом месторождении, говорится в сообщении.

«Понимая, что ни одно решение в области многозабойного бурения не может полностью охватить все разнообразие пластовых условий АЧГ, стратегия разработки предусматривает подбор оптимальной технологической конфигурации для каждого объекта. Это позволит обеспечить высокую эффективность в различных геологических условиях. Для дальнейшего повышения коэффициента извлечения запасов технология MLT будет сочетаться с другими современными решениями, включая горизонтальное бурение, продвинутое геонавигационное сопровождение (geo-steering) и интеллектуальные системы заканчивания скважин, такие как контроль пескопроявлений и управление притоком», — отмечается в сообщении.