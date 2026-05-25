Ударил в челюсть и угрожал ножом: на бакинском бульваре совершено нападение на тренера по гимнастике - ВИДЕО

Тренер по гимнастике Н.Керимова подверглась нападению на территории Сабаильского района столицы, в Приморском национальном парке.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим она поделилась видео на своей странице в социальной сети.

Молодая женщина рассказала, что инцидент произошел днем 22 мая недалеко от торгово-развлекательного центра «Deniz Mall»: «Когда я снимала себя на видео, сзади ко мне незаметно подошел мужчина и совершил действия сексуального характера, применив физическую силу. Он также стал говорить мне непристойности. После того, как я ударила его штативом, который использовала для съемки, он нанес мне удар кулаком в челюсть. Когда я оказала сопротивление, он достал нож и пошел на меня. В этот момент проходивший мимо парень крикнул на него и отвлек его внимание, благодаря чему я смогла убежать и бросилась искать охранников».

Н.Керимова выразила благодарность человеку, который помог ей, и добавила, что уже обратилась в полицию по поводу случившегося.

По полученным данным, личность мужчины, совершившего на бульваре непристойные и хулиганские действия в отношении женщины, уже установлена. Согласно информации, 47-летний Шамхал Наджафов, подозреваемый в совершении указанного деяния на территории Приморского бульвара в Сабаильском районе, задержан сотрудниками полиции. У него было обнаружено и изъято 3 единицы колюще-режущих предметов, являющихся холодным оружием. В отношении задержанного принимаются меры привлечения к ответственности.