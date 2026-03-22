Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии патриарха Илии II

First News Media11:25 - Сегодня
Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии патриарха Илии II

Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

В состав делегации также входят председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

В рамках визита делегация выразит грузинскому народу глубокие соболезнования и поддержку от имени азербайджанского народа.

Напомним, Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен траур.

Церемония прощания сопровождается шествием от кафедрального собора Святой Троицы до Сионского собора.

Похороны пройдут сегодня в 15:00 в Сионском кафедральном соборе.

Источник: Report

