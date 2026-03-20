Вице-премьер Казахстана заявил о получении всех техэкспертиз по крушению AZAL

First News Media12:47 - Сегодня
Казахстан получил от производителей оборудования результаты экспертиз, необходимых для технического расследования причин крушения борта AZAL, сейчас совместно с участниками комиссии, в том числе с Россией, идет подведение итогов.

Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

"Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителей оборудования, то есть GPS-трекеров, навигационного оборудования, производителя воздушного судна - они получены. Сейчас подводятся итоги, эти итоги будут согласованы с участниками этой комиссии. В комиссию, вы знаете, входят эксперты Азербайджана, эксперты Казахстана, Российской Федерации, входят представители компании Embraer, входят представители Международного агентства [гражданской авиации]. Поэтому в соответствии со стандартами международного агентства в ближайшие несколько месяцев Казахстан должен подвести итоги ", - сказал Бозумбаев.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2 8243 из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в 3 км от казахстанского города Актау. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.

Источник: ТАСС

Мнение

