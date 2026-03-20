Cкоропостижно скончался Фаиг Гусейнов

Скончался создатель национальной интеллектуальной игры «Хамса» Фаиг Гусейнов.

Об этом порталу Oxu24.com сообщили его близкие.

Фаиг Гусейнов сыграл значительную роль в развитии и организации интеллектуальных игр в Азербайджане.

Ф.Гусейнов, был руководителем «Центра интеллектуального развития», создателем национальной интеллектуальной игры «Хамса», капитаном известной бакинской команды знатоков, неоднократного побеждавшей на международных турнирах. В ноябре 2017 года Ф.Гусейнов стал лауреатом премии «Человек года», присужденной на проходившем в Астане Чемпионате Мира по игре "Что? Где? Когда?"

В 2018 году он стал первым азербайджанцем, избранным в Совет директоров Международной ассоциации клубов игры «Что? Где? Когда?».

Allah rəhmət eləsin!