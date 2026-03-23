Иран нанес удары по базе ВВС Израиля Тель-Ноф и американским истребителям F-35 и F-15 на базе Аль-Азрак в Иордании.

Как передает Mehr, об этом сообщила армейская пресс-служба ИРИ.

«Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», - приводит фрагмент заявления агентство.