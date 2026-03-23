В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

Острая нехватка топлива может в любой момент привести к закрытию всех автозаправочных станций (АЗС) в Бангладеш.

Oб этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление бангладешской ассоциации владельцев АЗС.

В объединении охарактеризовали ситуацию на заправочных станциях как крайне тяжелую. Там отметили, что ежедневный объем поставок топлива нефтяными компаниями значительно ниже спроса.

Кроме того, как указали владельцы АЗС, наблюдается ажиотажный спрос, который приводит к быстрому истощению запасов. Клиенты стоят в очередях за топливом по несколько часов, некоторые владельцы мотоциклов покупают бензин по несколько раз в день, а затем перепродают по более высокой цене.

В ассоциации сообщили, что наряду с продолжающимся дефицитом топлива повышаются и риски в области безопасности. Так, уже имели место случаи вооруженных ограблений, когда организованные группы прибывали ночью на уже закрытые АЗС и, заставив владельцев открыть колонки, силой сливали топливо.

"Подобные инциденты могут произойти со всеми владельцами автозаправочных станций", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления предупреждают, что если не будут приняты необходимые меры, у управляющих АЗС по всей стране может не остаться иного выбора, кроме как закрыть свои предприятия.

По информации местных СМИ, зависимость южноазиатской республики от импорта нефти из стран Ближнего Востока довольно высока. Порядка 63% от всего объема импортируемой нефти поступает из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Среди основных поставщиков упоминаются также Иран, Оман, Кувейт и Катар.