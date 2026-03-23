В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

Острая нехватка топлива может в любой момент привести к закрытию всех автозаправочных станций (АЗС) в Бангладеш.

Oб этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление бангладешской ассоциации владельцев АЗС.

В объединении охарактеризовали ситуацию на заправочных станциях как крайне тяжелую. Там отметили, что ежедневный объем поставок топлива нефтяными компаниями значительно ниже спроса.

Кроме того, как указали владельцы АЗС, наблюдается ажиотажный спрос, который приводит к быстрому истощению запасов. Клиенты стоят в очередях за топливом по несколько часов, некоторые владельцы мотоциклов покупают бензин по несколько раз в день, а затем перепродают по более высокой цене.

В ассоциации сообщили, что наряду с продолжающимся дефицитом топлива повышаются и риски в области безопасности. Так, уже имели место случаи вооруженных ограблений, когда организованные группы прибывали ночью на уже закрытые АЗС и, заставив владельцев открыть колонки, силой сливали топливо.

"Подобные инциденты могут произойти со всеми владельцами автозаправочных станций", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления предупреждают, что если не будут приняты необходимые меры, у управляющих АЗС по всей стране может не остаться иного выбора, кроме как закрыть свои предприятия.

По информации местных СМИ, зависимость южноазиатской республики от импорта нефти из стран Ближнего Востока довольно высока. Порядка 63% от всего объема импортируемой нефти поступает из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Среди основных поставщиков упоминаются также Иран, Оман, Кувейт и Катар.

Актуально

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории ...

В мире

Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

В мире

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном - ...

В мире

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

В мире

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

Нетаньяху: Трамп заявил о возможности «использовать достижения» операции против Ирана

Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием

Al Jazeera: Вопрос о закрытии Ормузского пролива все еще открыт

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху поздравил жителей Ирана с праздником Навруз

Последние новости

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

Сегодня, 23:20

Нетаньяху: Трамп заявил о возможности «использовать достижения» операции против Ирана

Сегодня, 23:00

Путин наградил азербайджанского учёного Вагифа Керимова почётным званием

Сегодня, 22:57

Al Jazeera: Вопрос о закрытии Ормузского пролива все еще открыт

Сегодня, 22:51

Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили переговоры с Ираном

Сегодня, 22:47

Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

Сегодня, 22:45

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии

Сегодня, 22:30

Трамп: США с начала эскалации уничтожили 158 кораблей ВМС Ирана

Сегодня, 22:16

После крушения самолета в Колумбии удалось спасти около 57 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:52

Глава МИД Бразилии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан своей страны из Ирана

Сегодня, 21:40

Цахал утверждает, что ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

Сегодня, 21:30

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории Каспия

Сегодня, 21:17

Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

Сегодня, 20:42

Трамп: Я не хочу смерти Моджтабы Хаменеи

Сегодня, 20:30

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Дональд Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном

Сегодня, 20:10

Зидан возглавит сборную Франции по футболу

Сегодня, 20:01

В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

Сегодня, 19:52

Трамп утверждает, что Иран согласился впредь не обогащать уран

Сегодня, 19:43

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Сегодня, 19:20
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
