Зидан возглавит сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло в интервью Le Figaro заявил, что уже знает имя преемника Дидье Дешама. Отмечается, что официально о назначении нового главного тренера будет объявлено в июле.

По информации источника, 53-летний Зидан возглавит национальную команду после чемпионата мира.

Последним и единственным местом работы в тренерской карьере Зидана был «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Вместе со «сливочными» французский тренер трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.