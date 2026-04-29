Первая лига Азербайджана — соперник вынес травмированного игрока с поля на руках — ВИДЕО

В матче Первой лиги Азербайджана между футбольными клубами «Мингячевир» и «Закатала» произошёл примечательный эпизод.

На 23-й минуте встречи игрок гостей Окан Тахмазли получил тяжёлую травму и не смог продолжить игру. Из-за невозможности самостоятельно передвигаться его вынес с поля на руках капитан соперников — Кянан Гулиев.

Футболист был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Отметим, что «Мингячевир» выигрывал со счётом 2:0.