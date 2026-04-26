Без трофеев в свой исторический сезон

Нашумевший матч между бакинским «Сабахом» и агдамским «Карабахом» в рамках ответного полуфинала кубка страны по футболу прояснил одну из неприятных истин для болельщиков «скакунов» - в один из своих лучших сезонов, команда осталась без трофеев.

Яркое выступление на полях Европы имело за собой негативные последствия в виде упущенных очков в национальном чемпионате, где с каждым туром уходил в отрыв возглавляющий таблицу «Сабах». На самом деле, эта ситуация выглядит почти невероятной для команды, которая в этом же сезоне выдала исторический перформанс в Европе.

В чем же кроется главная причина произошедшего? Возможно, именно в том, что команда стала жертвой собственного успеха в еврокубках. Тут имеет место быть также и эмоциональное и физическое выгорание. Было заметно, что игрокам было крайне сложно переключаться с поединков на «Энфилде» и «Стадио Диего Армандо Марадона» на игры национального чемпионата. Отсюда и следовали потери очков в таких матчах, игры против «Кяпаза» и «Шамахы». После матча с «Шамахы» главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отмечал, что вести борьбу его подопечные намерены до самого конца.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Команда билась до конца, но не смогли выиграть. Бывает. Разница в очках с лидером чемпионата была немалая. Теперь будем готовиться к следующим матчам. Будем биться до конца».

Увы, но эта битва, вероятнее всего, подошла к концу немного раньше времени. При чем, как в кубке, так и в чемпионате страны. Очная встреча против «Сабаха» в чемпионате завершилась минимальной победой «сов», игравших во втором тайме в меньшинстве. Это, фактически, подвело черту в борьбе за чемпионство, несмотря на игру в запасе, которую «скакуны» проведут против «Нефтчи», который также не против дать бой подуставшим под конец непростого сезона агдамцам.

«Такое бывает. Лига чемпионов нас очень вымотала. Скажем так, выжала все соки. Глядя на большие команды в Европе – наблюдаешь ту же ситуацию. Например, «Ливерпуль». Несколько лет назад он стал чемпионом на одном дыхании, но сегодня находится на спаде. Лига чемпионов такова, что, чем дальше ты идешь, тем больше усталости. Таких примеров в мире много».

Полуфинальное противостояние в кубке оставило весьма неприятный осадок. В первую очередь это связано с эпизодом, произошедшим в самом конце поединка. Игроки «Карабаха» бросились к арбитру Равану Гамзазаде оспаривать неназначение пенальти. В итоге – последовавшие карточки и финальный свисток, который и оповестил о том, что в этом сезоне награды обошли стороной действующих чемпионов Азербайджана. Этот матч оставил после себя много вопросов относительно решений арбитра.

ФАБИЯН БУНТИЧ

ГОЛКИПЕР ФК «КАРАБАХ»

«Здесь нет необходимости что-то комментировать. Все видели, что мяч попал в руку игрока «Сабаха». Это был чистый пенальти. Что тут еще сказать?»

«У нас есть арбитры с потенциалом. Огорчаюсь, что они допускают такие технические ошибки. Этот год для судей - словно кошмар. Думаю, меня не оштрафуют, но ощущение, что судьи «потеряли голову».

В финале Кубка «Сабах» сыграет с командой «Зиря», обыгравшей в полуфинальном противостоянии товузский «Туран». Теперь «Туран» может сконцентрировать свое внимание на оставшихся матчах чемпионата страны. Подопечные Курбана Бердыева, идущие в таблице тртьими, дышат в спину агдамцам, отставая от них лишь на одно очко. Но, стоит принимать во внимания игру в запасе, которую «Карабах» проведет против одного из своих неизменных соперников. Вне зависимости от положения команд, матчи между «Нефтчи» и «Карабахом» всегда вызывали огромный интерес и интригу. При чем сыграют они два раза подряд, учитывая и матч 29 тура.

При всех результатах, нельзя сказать, что агдамцы были беззубыми в атаке. Просто, их атакующие действия в последних матчах не находили логического завершения. Отсюда и итог. «Сабах» же, как никогда, близок к своему первому золотому дублю.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ"

«В финал мы вышли. Но мы еще не завоевали трофей. Важно завоевать титул. Впереди еще много работы»

В завершении, хочется отметить, что во всей этой ситуации есть и положительная сторона. Она связана с появлением конкуренции в национальном футболе. А внутренняя конкуренция никогда не приносила ничего отрицательного. Главное, чтобы агдамцы сумели восстановиться и вернуться в бой с новыми силами, чтобы подтянулись и последующие в таблице команды. Все это придаст нашему футболу новый окрас, новые эмоции, новые светлые греющие душу воспоминания…

ЭМИН АХМЕДОВ