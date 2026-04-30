«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов сезона 2025/2026.

Встреча на стадионе «Эстадио Метрополитано» завершилась со счётом 1:1. Гости открыли счёт на 42-й минуте: Виктор Дьёкереш реализовал пенальти, назначенный за фол Давида Ганцко в штрафной площади.

После перерыва хозяева смогли отыграться. На 56-й минуте арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной «Арсенала» после подачи углового и назначил второй пенальти в матче. Хулиан Альварес уверенно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт.

Таким образом, команды подходят к ответной встрече без преимущества по счёту. Второй матч состоится в ночь на 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.