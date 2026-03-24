Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате крушения транспортного самолета ВВС Колумбии погибли 66 человек, десятки получили ранения.

Спасатели продолжают разбор обломков на месте катастрофы, сообщает Reuters.

2026/03/23 23:48

Подтверждена гибель одного человека в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии.

Oб этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.

"К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых, есть один погибший. Судьба еще 43 человек выясняется", - написал он.

Ранее командующий ВВС Колумбии Карлос Сильва Руэда сообщил, что на борту упавшего самолета Hercules C-130 находилось 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

21:52

Порядка 57 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 110 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылки на источники.

Ранее представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сообщил, что в больницы были доставлены около 30 военных.

Точных данных о количестве погибших пока не приводится. Поисково-спасательная операция продолжается.

21:11

Самолет Hercules C-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии, на котором находилось более 100 военнослужащих, потерпел крушение на юге республики.

Об этом рассказала радиостанция Caracol.

Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо (Путумайо) во время перевозки военнослужащих наших сил безопасности», — говорится в публикации.

Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.