Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:18 - Сегодня
В результате крушения транспортного самолета ВВС Колумбии погибли 66 человек, десятки получили ранения.

Спасатели продолжают разбор обломков на месте катастрофы, сообщает Reuters.

2026/03/23 23:48

Подтверждена гибель одного человека в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии.

Oб этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.

"К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых, есть один погибший. Судьба еще 43 человек выясняется", - написал он.

Ранее командующий ВВС Колумбии Карлос Сильва Руэда сообщил, что на борту упавшего самолета Hercules C-130 находилось 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

21:52

Порядка 57 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 110 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылки на источники.

Ранее представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сообщил, что в больницы были доставлены около 30 военных.

Точных данных о количестве погибших пока не приводится. Поисково-спасательная операция продолжается.

21:11

Самолет Hercules C-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии, на котором находилось более 100 военнослужащих, потерпел крушение на юге республики.

Об этом рассказала радиостанция Caracol.

Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо (Путумайо) во время перевозки военнослужащих наших сил безопасности», — говорится в публикации.

Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

Актуально

Общество

Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

Общество

Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

В мире

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили обеспечение безопасности в акватории ...

В мире

Страны Персидского залива отговорили Дональд Трамп от удара по Ирану - Bloomberg

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса - ФОТО

Президент и премьер Грузии поздравили мусульман страны с праздниками Рамазан и Новруз

Центр Израиля обстреляли во второй раз с начала суток - ВИДЕО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Последние новости

Нефть подорожала: Brent превысила $100 за баррель

Сегодня, 11:25

В штаб-квартире ООН открылась выставка работ азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО

Сегодня, 11:10

Страны Персидского залива отговорили Дональд Трамп от удара по Ирану - Bloomberg

Сегодня, 11:00

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса - ФОТО

Сегодня, 10:53

Президент и премьер Грузии поздравили мусульман страны с праздниками Рамазан и Новруз

Сегодня, 10:45

Центр Израиля обстреляли во второй раз с начала суток - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

В Мингячевире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Сегодня, 10:07

Фон дер Ляйен: ЕС может направить корабли в Ормузский пролив после конфликта

Сегодня, 10:00

В Иране сообщили о повреждении 318 медучреждений из-за авиаударов

Сегодня, 09:43

УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ

Сегодня, 09:35

Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%

Сегодня, 09:22

Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

Сегодня, 09:05

82-летний мужчина ежедневно тратил на дорогу 12 часов, чтобы навестить жену в больнице - ФОТО

Сегодня, 08:52

CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Сегодня, 08:45

Пакистан готов принять американо-иранские переговоры

Сегодня, 08:28

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:18

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Сегодня, 00:00

Российские ювелиры стали делать бриллианты из шерсти питомцев

23 / 03 / 2026, 23:40

Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

23 / 03 / 2026, 23:20
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40