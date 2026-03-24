Вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски покидает клуб?

Как сообщает Futbolinfo.az, голкипер азербайджанского футбольного клуба Карабах — польский вратарь Матеуш Кохальски — покидает команду.

По информации издания, стороны пришли к решению не продлевать контракт, и Кохальски в ближайшее время станет свободным игроком.

Детали соглашения о расторжении не разглашаются, однако вратарь уже получил несколько предложений от других клубов.

Матеуш Кохальски выступал за «Карабах» на протяжении нескольких сезонов и стал заметной фигурой в составе команды. За это время он провёл множество матчей в чемпионате Азербайджана и международных турнирах, завоевав уважение болельщиков и партнеров по команде.

Руководство клуба поблагодарило вратаря за вклад в игру и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о новом месте продолжения профессиональной деятельности футболиста.