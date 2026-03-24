Вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски покидает клуб?
Как сообщает Futbolinfo.az, голкипер азербайджанского футбольного клуба Карабах — польский вратарь Матеуш Кохальски — покидает команду.
По информации издания, стороны пришли к решению не продлевать контракт, и Кохальски в ближайшее время станет свободным игроком.
Детали соглашения о расторжении не разглашаются, однако вратарь уже получил несколько предложений от других клубов.
Матеуш Кохальски выступал за «Карабах» на протяжении нескольких сезонов и стал заметной фигурой в составе команды. За это время он провёл множество матчей в чемпионате Азербайджана и международных турнирах, завоевав уважение болельщиков и партнеров по команде.
Руководство клуба поблагодарило вратаря за вклад в игру и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о новом месте продолжения профессиональной деятельности футболиста.